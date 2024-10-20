شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة القبرصى: مصر شريك وجار هام داعم للأهداف العادلة لاستغلال الثروات والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو إن قبرص تعمل علي تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنعي ادكو ودمياط لاسالة وتصدير الغاز)، مثمناً دور مصر كشريك ودولة جوار هامة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة.

كما ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الاوجه تحويل الغاز الي طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى، مضيفاً أن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.

وأضاف، خلال مؤتمر حوض البحر المتوسط، أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، والتي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا.



