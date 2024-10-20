شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 115 جنيها خلال أسبوع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع في سعر الذهب بمصر، حيث وجد الذهب الدعم من القفزة الكبيرة في سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو المحرك الرئيسي لسعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة التي تشهد حيادية في تأثير عوامل التسعير الأخرى.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3710 جنيهات للجرام عيار 21 بنسبة صعود 3.1% ليسجل ارتفاع بمقدار 115 جنيها حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3595 جنيهh للجرام.

يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر بدعم من تسجيل الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة، حيث تمكن سعر الذهب المحلي من تجميع زخم إيجابي كافي دفعه لاختراق مستهدفه المبدئي عند 3650 جنيهh للجرام، ليستهدف حالياً المستوى 3750 جنيها للجرام، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ومن جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليشهد تغيرات بين صعود وهبوط، ولكنه يتحرك بشكل تدريجي دون تغيرات كبيرة، الأمر الذي يكون تأثيره حيادي بشكل كبير على أسعار الذهب المحلي.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير كما كانت تتوقع الأسواق، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها يوم أمس الخميس على تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

بقاء الفائدة دون تغيير يجعل تأثير القرار حيادي أيضاً على أسعار الذهب في مصر، ويبقى التأثير الفعال حالياً في الأسواق هو التغير في سعر أونصة الذهب العالمي، التي سجلت مستويات تاريخية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 2721 دولارا.