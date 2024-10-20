شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء "القناة" تحقق أعلى نسبة متأخرات ب12 مليار جنيه و "الاسكندرية" الأقل ب2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:00 ص

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة حققت أعلى نسبة متأخرات بين شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية للعام التالى على التوالى ، فيما نجحت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء فى أن تكون أقل شركة فى نسبة المتاخرات

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن المتاخرات تمثل المبالغ المالية التى لم يتم تحصيلها من المشتركين ، موضحا أن إجمالى المتاخرات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغ 12 مليار جنيه بينما بلغت 2 مليار جنيه بشركة الاسكندريه والتى تمثل أقل نسبة متأخرات خلال العام المالى 2023/2024.

و فيما يلى إجمالى قيمة المتاخرات بشركات توزيع الكهرباء ال9:

1- شركة القناة لتوزيع الكهرباء:

12 مليار 427 ألف حتى 30/6/2024 ومن

الستهدف أن يصل إلى 11 مليار 341 ألف بنهاية العام الجاري

2- شركة شمال الدلتا :

7 مليار 248 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى

5 مليار 340 ألف بنهاية العام الجاري.

3- شركة شمال القاهرة :

8 مليار 85 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 7 مليار 156 ألف

4- شركة مصر العليا :

9 مليار 583 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 4 مليار 932 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

5- جنوب القاهرة :

11 مليار 561 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 8 مليار 63 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

6- جنوب الدلتا :

3 مليار 786 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليار 34 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

7- شركة مصر الوسطى :

8 مليار 228 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى مليار 604 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

8-شركة الإسكندرية

2 مليار 805 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى مليار 925 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

9- شركة البحيرة :

6 مليون 207 ألف ومن المستهدف مليون 881 ألف جنيه بنهاية العام الجاري