الاقتصاد

كهرباء "القناة" تحقق أعلى نسبة متأخرات ب12 مليار جنيه و "الاسكندرية" الأقل ب2 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:00 ص

 

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة حققت أعلى نسبة متأخرات بين شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية للعام التالى على التوالى ، فيما نجحت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء فى أن تكون أقل شركة فى نسبة المتاخرات 

 

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن المتاخرات تمثل المبالغ المالية التى لم يتم تحصيلها من المشتركين ، موضحا أن إجمالى المتاخرات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغ 12 مليار جنيه بينما بلغت 2 مليار جنيه بشركة الاسكندريه والتى تمثل أقل نسبة متأخرات خلال العام المالى 2023/2024.

 

و فيما يلى إجمالى قيمة المتاخرات بشركات توزيع الكهرباء ال9: 

 

1- شركة القناة لتوزيع الكهرباء:

 12 مليار 427 ألف حتى 30/6/2024 ومن 

الستهدف أن يصل إلى 11 مليار 341 ألف بنهاية العام الجاري 

 

2- شركة شمال  الدلتا : 

 7 مليار 248 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 

 5 مليار 340 ألف بنهاية العام الجاري.

 

3- شركة شمال القاهرة :

8 مليار 85 ألف ومن  المستهدف أن يصل إلى 7 مليار 156 ألف

 

4- شركة مصر العليا :

9 مليار 583 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 4 مليار 932 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

 

5- جنوب القاهرة : 

11 مليار 561 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 8 مليار 63 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

 

6- جنوب الدلتا : 

3 مليار 786 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليار 34 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

 

7- شركة مصر الوسطى : 

8 مليار 228 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى مليار 604 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

 

8-شركة الإسكندرية

2 مليار 805 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى مليار 925 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

 

9- شركة البحيرة  : 

6 مليون 207 ألف ومن المستهدف مليون 881 ألف جنيه بنهاية العام الجاري

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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