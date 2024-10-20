شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) والذى تعود دورته الجديدة هذا العام بمدينة الإسكندرية بشعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام".

وتستمر فاعلياته على مدار 3 أيام بمشاركة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأمين عام وزارة الطاقة اليونانية وامناء عدد من المنظمات الدولية الكبري في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والتي تضم امين عام منتدي غاز شرق المتوسط، ومدير عام مرصد الطاقة المتوسطي، ولفيف من قيادات صناعة البترول المصرية والمديرين التنفيذيين بالشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا والخبراء.

ويهدف المؤتمر الي زيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير صناعة الطاقة .

وأوضح المهندس كريم بدوي، أهمية مؤتمر MOC ، كمنصة تقنية رائدة تتناول جميع أنشطة الطاقة الإقليمية، وتجمع المعنيين والمهتمين لاستكشاف إمكانات الطاقة الهائلة التي تمتلكها منطقة البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة متميزة لتبادل الأفكار والخبرات وإقامة الشراكات والتعرف علي الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات رئيسية تجمع قادة صناعة الطاقة والمسؤولين التنفيذيين والمنظمات الدولية والمستثمرين والشركات العالمية تركز علي السبل العملية للتعاون في استثمار إمكانيات الطاقة بالبحر المتوسط .

وأوضح المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ورئيس المؤتمر فى دورته الحالية أن المؤتمر يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال البترول والطاقة، وستشهد فاعلياته حوالي 5 جلسات رئيسية وأكثر من 30 فنية لمناقشة واستعراض التطوير والابتكار في صناعة الطاقة والأساليب التكنولوجية الحديثة.

وصرح المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يمثل حدث تقني رائد في منطقة البحر الأبيض المتوسط يركز على تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الطاقة، إلى جانب استمرار التعاون المثمر بين قطاع البترول المصري ودول شرق المتوسط.