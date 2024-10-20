solutions by stc تختتم مشاركتها في جايتكس العالمي بتوقيع أكثر من عشر اتفاقيات عالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت solutions by stc مشاركتها في جايتكس العالمي بصفتها ممكّنًا رقميًا للحدث، وهدفت من خلال مشاركتها إلى إبراز دورها الريادي في تقديم حلول مبتكرة تسهم في صياغة مستقبل الأعمال محليًا ودوليًا، كما وقّعت أكثر من عشر اتفاقيات مع جهات عالمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون واستكشاف فرص جديدة في مجالات تقنية متعددة.

وشهد جناح solutions by stc زيارات بارزة من كبار التنفيذيين والمسؤولين والمهتمين، حيث أُتيحت لهم فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية الذكية، والحلول المستدامة.

فيما قدمت solutions by stc في جناحها عروضًا تقنيّة متقدمة، أثارت إعجاب الزوار، وعززت من دورها الريادي في دعم التحول الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة.

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