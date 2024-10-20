شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم 20 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات بورصة الدواجن اليوم الأحد 20 أكتوبر في مصر، عقب انخفاض الفراخ البيضاء بحوالي 2 جنيه في تعاملات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 73 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 83 جنيها إلي 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وشهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض حوالي 39 جنيهًا، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلي 28 جنيها من مستويات 33 جنيها والبلدي انخفض إلي مستويات 13 جنيها خلال هذا الأسبوع.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعا إلي مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها في الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 73 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وتراجع البط المسكوفي إلي 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.