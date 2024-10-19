شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول مستجدات المشروع القومى لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس والان مع تفاصيل الخبر

يعد المشروع القومى لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس، من أهم المشروعات التي يوليها المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام أهمية كبيرة، في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام .. تعرف على احدث المستجدات في 10 معلومات وتعليمات الوزير لشركات الغزل والنسيج التابعة.



1 – يتكلف المشروع القومى لتطوير مصانع الغزل والنسيج نحو 1.5 مليار دولار.

2 – يتم العمل في شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.

3 – يتضمن العمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة.

4 – أحدث مصنع سينضم للمشروعات القائمة مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، من المتوقع تشغيله تجريبيا العام الجارى.

5 – يعمل مصنع "غزل 4"، باكورة المصانع الجديدة، بشكل جدي جدا وينتج ويصدر إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا.

6 - يحظى قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات.

7 - الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.

8 - الاهتمام برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية.



9 - ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل.

10 - متابعة معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج.