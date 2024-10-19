شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولات المصرية تحصل على مشروعا جديدا بالإمارات بقيمة 550 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" بقيادة المهندس محب سالم ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في الحصول على مشروع مرافق جديد بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة تزيد عن 550 مليون جنيه؛ ليضاف إلى مشروعاتها القائمة في الإمارات، بخلاف 4 مشروعات في سلطنة عمان بقيمة نحو 25 مليار جنيه.

وأشار رئيس اللجنة النقابية بالشركة أحمد سعيد، إلى أن الفرع الخارجي للشركة في أبوظبى حصل على مشروع تصميم وتوريد وإنشاء تمديدات المياه إلى مدينه كلباء بإمارة الشارقة، بحجم عمل يتعدى 550 مليون جنيه مصرى بجانب المشروع الجارى، مشيدا بالعاملين في الفرع وعلى رأسهم المهندس حمدى عبد الخالق، مدير عام الفرع، وبتوجيهات العضو المنتدب التنفيذى المهندس محب سالم.

وأوضح أن الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،في طريقها للحصول على مشاريع أخرى، بما يساهم في استمرار مكانة وقيمة الشركة محليا وعربيا ويدعم مواردها المالية.

يشار إلى أن المهندس محمد شيمى ،وزير قطاع الأعمال العام، شدد خلال لقاءاته مع رؤساء الشركات على أهمية الحصول علي حجم عمل مناسب ومربح خارج مصر الفترة الحالية والمقبلة؛ بما يساهم في تدعيم موارد الشركات مع السعي لتنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.