شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 88.5 مليار جنيه خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الإنفاق على ملفي الصحة والتعليم إلى 88.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025 بزيادة 23.3 مليار جنيه عن فترة المقارنة، مقسمة بين 32.3 مليار جنيه على ملف الصحة بزيادة 10.9 مليار جنيه بنسبة نمو 50.6%، وبين 56.2 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 15.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.7%، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، انخفضت مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 556.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ590.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة 34 مليار جنيه بنسبة تراجع 5.9%، نتيجة اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة نمو 20.8% ليحقق 96.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 15.8 مليار جنيه بنسبة 117.7% ليحقق 29.3 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق لكل من: المواد الخام بنحو 6.6 مليار جنيه ليحقق 10.7 مليار جنيه، والمياه والإنارة بنحو 3.7 مليار جنيه ليحقق 3.9 مليار جنيه، والصيانة بنحو 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 40.7% ليحقق 3.3 مليار حنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 2.9 مليار جنيه ليحقق 4.7 مليار جنيه، والنقل العام بنحو 0.5 مليار جنيه ليحقق 1.4 مليار جنيه.