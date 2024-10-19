شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقى مستثمرى الفيوم لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا اليوم السبت، في تمام الساعة 10 صباحًا، مع المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم، بمقر هيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس، بحضور محافظ الفيوم.

يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع.

ويستهدف اللقاء حل مشاكل المستثمرين والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الصناعيين، بمحافظة الفيوم للمشاركة في هذا اللقاء والذي يعد فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.