شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للصوامع والتخزين: 96% نسبة تنفيذ صومعة غرب بورسعيد بطاقة 100 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنه جار تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال على كل المستويات، وتم توريد التوريدات الأجنبية بالكامل، وجاري تنفيذ أعمال التركيبات، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 96% حتى شهر سبتمبر 2024، وسيتم تطبيق شروط التعاقد مع صرف المستخلص الختامي للمشروع.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، والذي تضمن مطالبة بسرعة إنهاء أعمال صومعة التخزين بميناء غرب بورسعيد، وتوريد وتركيب معدات الصومعة والشفاطات وفقًا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مع تطبيق شروط التوريد والتعاقد، لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال، وتجنب ارتفاع التكلفة والالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة.

ذكرت الشركة العامة للصوامع والتخزين، أنه جاري التفاوض مع أحد عملاء القطاع الخاص لاستغلال مخزن ميناء الأدبية بمساحة 5 آلاف متر مربع (مستعمل)، لاستغلال المخزن في تخزين البضائع العامة والحاويات، وفي هذا الصدد تم إدراج مشروع تغطية المخزن، وتركيب منظومة الحماية المدنية ضمن خطة الشركة الاستثمارية في العام المالي 2024/2025، تمهيدًا لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط سواء بضائع عامة أو صب جاف.

وجاء ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث وتحديد العمر الافتراضي لمخزن ميناء الأدبية لما لذلك من أثر على حساب الاهلاك، ودراسة سبل الاستفادة الاقتصادية من هذه المساحة بما يعود بالنفع على الشركة.

أشارت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستلام مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف 85 بميناء الإسكندرية، وتم إخطار الشركة المنفذة بالملاحظات لتلافيها، وجاري متابعة استكمال تلافي باقي الملاحظات بما لا يؤثر على تشغيل الصومعة، ويتم استقبال وصرف الأقماح من الصومعة، طبقًا للمعدلات الطبيعية.

لفتت الشركة، إلى أنه تم سداد مستحقات هيئة ميناء دمياط وبورسعيد المتمثلة في باقي مقابل حق انتفاع لبعض مخازن بورسعيد ودمياط داخل الدائرة الجمركية، وبالنسبة لحق الانتفاع الخاص بالأرض المقام عليها مشروع الصومعة الجديدة بميناء بورسعيد، تم مخاطبة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإعفاء الشركة من سداد حق الانتفاع أثناء تنفيذ المشروع، وفي انتظار رد الهيئة الاقتصادية على طلب الشركة.

يأتي هذا بعد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، ببحث ودراسة البالغة نحو 12.347 مليون جنيه باسم هيئة ميناء دمياط، وبورسعيد بواقع 10.303 مليون جنيه، 2.44 مليون جنيه، على التوالي تمثل قيمة المستحق لهما عن باقي مقابل حق انتفاع لبعض مخازن بورسعيد ودمياط داخل الدائرة الجمركية، ويتصل بذلك وردت مطالبات من الهيئة العامة لموانئ بورسعيد بنحو 11.259 مليون جنيه قيمة إيجار محطة الصب الجاف.