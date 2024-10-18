شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال أغسطس وسبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى سبتمبر الماضي 2024 بلغ حوالي 775 مركبة .

جاء من بينها ترخيص حوالي 659 سيارة كهربائية متنوعة ، واحتلت سيارات مرسيدس المرتبة الأولى حيث حققت 178 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 67 سيارة، وتأتى فى المرتبة الثانية فولكس فاجن 106 سيارات حيث حققت اى دى 4 وحدها 28، أما بى واى دى فقد حققت 102 سيارة بينها سونج ال 34 سيارة، أما بى إم دبليو حققت 81 سيارة من بينها أى أكس 3 مبيعات 31 سيارة .

أما تسلا فقد حققت ترخيص 12 سيارة، أما إم جى 4 فقد بلغت مبيعاتها 17 سيارة، أما نيسان إكس تريل 55 سيارة، أما رولز رويوس سبكترا سيارة وحيدة.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى قد أوضح أن عدد " المركبات الكهربائية " التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى أغسطس الماضي سجلت حوالي 650 مركبة .

جاء من بينها 611 سيارة واحتلت سيارات مرسيدس المرتبة الأولى حيث حققت 200 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 77 سيارة، وتأتى فى المرتبة الثانية بى واى دى 96 سيارة من بينها سونج بلاس 25 سيارة، أما بى إم دبليو حققت 90 سيارة من بينها أى أكس 3 مبيعات 50 سيارة.

أما فولكس فاجن فقد واصلت تراجع مبيعاتها حيث حققت 84 سيارة من بينها أى دى 4، حيث حققت مبيعات 25 سيارة، أما تسلا فقد حققت ترخيص 21 سيارة، ومبيعات إم جى 4 بلغت 11 سيارة، وهامر سيارة واحدة، وفورد موستنج سيارة واحدة، ونيسان قسقاى سيارتين وإكس تريل سيارة واحدة.