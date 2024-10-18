شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "المنسوجات" بنسبة 5.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، يليه قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.9%، 3.5%، على التوالي، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعا الموارد الأساسية والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.8%، وهبط قطاعا العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.4%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، ونزل قطاعا البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 1.6%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 30143.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 7667.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 10779.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 37362.89 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 8058.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 34.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.155 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.483 تريليون جنيه إلى 1.444 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 377 مليار جنيه إلى 380.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.



