شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بسبب قلق انخفاض الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العقود الآجلة لخام النفط، طفيفًا خلال تعاملات مبكرة اليوم، الجمعة، نهاية تداولات الأسبوع - مدعومة بالانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط بالولايات المتحدة وتوترات الشرق الأوسط المضطرب.

غير أن الأسعار تتجه لأكبر خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من شهر بسبب القلق إزاء الطلب المنخفض.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن العقود الآجلة لخام "برنت" سجل ارتفاعًا بمقدار 16 سنتًا (أي ما يعادل نسبة 0.2%)، ليصل إلى 74.61 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 70.84 دولار للبرميل، محرزًا تقدمًا بنسبة 17 سنتًا (أي ما يعادل نسبة 0.2%).

وكانت العقود الآجلة لخامي النفط قد استقرت أمس على ارتفاع لأول مرة خلال خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات خام النفط والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وتوقع بنك "سيتي" أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 900 ألف برميل يوميا في عام 2025 من مليون برميل يوميا هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي ومع انتشار المزيد من المركبات الكهربائية على الطرق، مشيرا إلي أن التأثير المحتمل لخطط التحفيز الاقتصادي الناشئة في الصين على الطلب على النفط غير مؤكد، وقد يؤدي الدعم الأكثر قوة فقط إلى دفعة محدودة.