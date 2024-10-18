شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يرتفع من جديد وعيار 21 يسجل 3672 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب عيار 21، وجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، تحقيق ارتفاعات متتالية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات تتجاوز 3670 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4196 جنيها.

عيار 21 يسجل 3672 جنيه.

عيار 18 يسجل 3147 جنيها.

عيار 14 يسجل 2448 جنيها.

الجنيه الذهب 29376 جنيه.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمي مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية، ليتمكن الذهب من الارتفاع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي حالياً.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بعد أن وجد الدعم من ارتفاع كبير في مستويات الذهب العالمي وتسجيله لمستويات تاريخية جديدة، الأمر الذي زاد من تحقيق الذهب المحلي للمكاسب.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس ليتخطى قمته السعرية الأخيرة عند 2685 دولار للأونصة ليغلق فوق هذا المستوى عند 2693 دولار للأونصة، وهو ما ساعد السعر اليوم على اختراق المستوى 2700 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2714 دولار للأونصة. وتترقب الأسواق حالياً اغلاق تداولات الأسبوع وهل سيكون تحت المستوى النفسي 2700 دولار أم فوقه، حيث سيحدد هذا اتجاه السعر القادم.

أما عن السعر المحلي:

افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم عند 3660 جنيه للجرام حيث يستغل الزخم الإيجابي الذي حصل عليه من ارتفاعه يوم أمس وتخطيه لقمته السعرية 3620 جنيه للجرام، ليسجل أعلى مستوى حتى الآن عند 3670 جنيه للجرام متخطياً بذلك مستهدفه الأولي عند 3650 جنيه للجرام ليستهدف الآن الوصول إلى المستوى 3700 جنيه للجرام.