شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.68 دولار لـ"برنت".. و70.94 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 74.68 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.94 دولار للبرميل.

وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصًا بعد انفجار وحريق فى صهريج لتخزين النفط الخام تديره شركة بتروليوس دى فنزويلا الحكومية (PDVSA)، فى مدينة كابيماس غرب فنزويلا، وفقا لصحيفة الناثيونال.

وأكدت شركة النفط، عبر بيان، أن فريقاً من رجال الإطفاء والمتخصصين يعملون بالتنسيق مع أجهزة الدولة، بالإضافة إلى ذلك، أفاد أنه بفضل الإجراءات المشتركة للتخفيف من النيران، أصبحت المجتمعات المجاورة بعيدة عن الخطر.

في وسط عاصفة كهربائية، ضرب البرق أحد الخزانات في لا سالينا، وهي ساحة تخزين تابعة لشركة بتروليوس دي فنزويلا إس.إيه الحكومية. (PDVSA)، على الشاطئ الشرقي لبحيرة ماراكايبو، مما تسبب في الحريق.

وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية في بيان صدر أمس الأربعاء، إنه منذ بداية الحريق، تمكن فريق من رجال الإطفاء والمتخصصين في الاستجابة للطوارئ، بالتنسيق مع وكالات الدولة، من احتوائه ومنع انتشاره.