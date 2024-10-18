شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى عند أعلى مستوى فى التاريخ والأوقية بـ2714 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب العالمي، قفزة جديدة ليسجل مستوى تاريخيا جديدا في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي كبير، وذلك على الرغم من قوة الدولار وتحسن البيانات الأمريكية، حيث وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين والتخوفات الحالية في الأسواق المالية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2714 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2693 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2706 دولارات للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

واستطاع الذهب أمس أن يخترق قمته السعرية الأخيرة عند 2685 دولارا للأونصة ليغلق فوق هذا المستوى عند 2693 دولارا للأونصة مما أعطى السعر زخم إيجابي لاختراق المستوى النفسي 2700 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، ليقدم على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.9%.

الذهب اكتسب زخما إيجابيا كبيرا هذا الأسبوع بعد أن أظهرت العديد من استطلاعات الرأي التقارب بين مرشحين الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكاملا هاريس مما يزيد من عدم اليقين في الأسواق خاصة مع بقاء أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الأمريكية.

وأشار التحليل الفني لجولد بيليون، إلي أن سعر الذهب يرتفع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الحالية، فقد ارتفع الدولار ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بعد أن وجد الدعم من تحسن البيانات الأمريكية يوم أمس، مما يظهر مرونة الاقتصاد الأمريكي.

فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر سبتمبر بأفضل من التوقعات، بينما تراجع أعداد طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي الذي يجد الدعم أيضاً كملاذ آمن في الأسواق المالية.

الفترة الحالية تشهد توقف العلاقة العكسية بين الدولار والذهب، حيث يرتفع كل منهما في نفس الوقت، بسبب تزايد الطلب على الملاذ الآمن.