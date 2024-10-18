شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية بالسوق العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر الذهب، اليوم الجمعة، مستوى يتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.5% إلى 2706.76 دولارات للأوقية (الأونصة)؛ ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى 2%.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.5% إلى 2722.00 دولارًا. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.5% إلى 31.92 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.5% إلى 996.85 دولارًا، وصعد البلاديوم بـ 0.7% إلى 1049.25 دولارًا.

