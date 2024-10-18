شكرا لقرائتكم خبر عن "حولها غاز أنت أولى بالفرق".. إجراءات مبسطة لتحويل السيارة لغاز طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" احدى شركات قطاع البترول الأوراق المطلوبة للتعاقد لتحويل السيارات للغاز الطبيعى كوقود والتى تضمنت الأتى ..

1-الرقم القومى .

2-رخصة السيارة "سارية".

3-إيصال مرافق سارى.

كما نشرت تكلفة تعبئة وقود سعة 50 لتر لبنزين 95 وبلغت 850جنيه،50 لتر لبنزين92 وبلغت762.5جنيه،و50 لتر لبنزين 80 وبلغت 687.5جنيه .

أنا فيما يتعلق بالغاز الطبيعى فبلغت 350جنيه موضحة أن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي، حيث يبلغ سعر الغاز الطبيعي حالياً 7 جنيه للمتر المكعب .

وتستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة البترول، تسهيلات للمواطنين عند تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي في سداد قيمة عملية التحويل وذلك من خلال تقديم أنظمة متعددة للتقسيط، ومن خلال أيضا إجراءات تعاقد مبسطة والتي تتمثل في "صورة البطاقة الشخصية، وتكون سارية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".

يذكر أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف انحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها .

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية

في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.



