شكرا لقرائتكم خبر عن وفر فلوسك وحول عربيتك للغاز.. حتوفر 3713 جنيها شهريا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" إحدى شركات قطاع البترول جدول الوفر الشهري عند استخدام الغاز الطبيعي في السيارة بدلاً من البنزين، حيث يعتبر الغاز الطبيعي غازا موفرا واقتصاديا، فسعر الغاز الطبيعي حالياً 7 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر لتر البنزين 92 =15.25جنيه.



وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 2025 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 3038 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 3713 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".



وتحتل خطط التحول لأنواع الوقود البديلة ومن أهمها الغاز الطبيعي المضغوط في الوقت الحالي أولوية كبيرة واهتمام متزايد في العديد من الدول على مستوى العالم نظراً لما يمثله خفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل التقليدية من أهمية حيوية واستراتيجية في سياسات الطاقة ويعد الغاز الطبيعي المضغوط أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية.

مع التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى سواء في خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أو استخدامة كوقود للسيارات والتي شهدت تحقيق معدلات تحويل مرتفعة خلال الفترة الماضية والتي شهدت تنفيذ معدلات هائلة فيما يلى أهم مميزات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات تتضمن الاتى صديق للبيئة وقود نظيف.

وقود آمن الاستخدام وأخف من الهواء فيتصاعد من أقرب مكان مفتوح حالة تسربه وتضاف له رائحة نفاذة ومعروفة حيث إنه عديم الرائحة ويستطيع العميل تمييزه بكل سهولة وغير سام نهائيا ولا يتعرض الإنسان لأي خطورة حال استنشاقه .

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية

في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى :

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

و الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات /م٣

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.