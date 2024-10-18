شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان يعرض أجندة المنتدى الحضرى العالمى على ممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - عبدالخالق إبراهيم يدعو المؤسسات الإعلامية الدولية لتكثيف الحضور والتغطية الإعلامية لمختلف فعاليات المنتدى

عقد الدكتورعبدالخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع ممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية، لعرض أجندة المنتدى الحضرى العالمى، والإجابة على أسئلتهم، وذلك بحضور أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والسيد أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" بمصر.

واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خلال اجتماعه بممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية، الأسباب التي أهلت مصر للفوز باستضافة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، وأهم العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية من استضافتها للمنتدى، وفى مقدمتها عرض التجربة العمرانية الرائدة للدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن عوائد مصر من المنتدى الحضرى العالمى، تتمثل في التعاون مع المؤسسات العالمية والدولية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص في تنفيذ المشروعات التنموية للدولة، وكذا مشاركة المجتمع المحلي في فعاليات المنتدى والتعريف بأهمية تحقيق استدامة المجتمعات العمرانية، وأيضاً دعم الإدارات المحلية في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية.

ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية، لتكثيف الحضور والتغطية الإعلامية لمختلف فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وعددها مئات الفعاليات، والمعرض المصاحب له، مؤكداً أن المنتدى يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، وتنطلق نسخته الـ12 تحت شعار "الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".