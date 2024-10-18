شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات وأسعار السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، أنه يوجد نمو في مبيعات سوق السيارات المصري بنحو 2.6% خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

وبحسب تقرير "أميك" فقد بلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بيع حوالي 37 ألفا و828 مركبة مقارنة بـ 36 ألفا و845 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 .

وكشفت شركة المنصور للسيارات مؤخرا عن أحدث قائمة لأسعار سيارات "أوبل" الألمانية في مصر، حيث سجلت السيارة "أوبل كورسا - بلاك إيديشن" سعر مليون و280 ألفا، والسيارة "كروس لاند – بلاك ايديشن" بسعر مليون و350 ألفا، والسيارة "جراند لاند – بلاك ايديشن" بسعر مليون و920 ألف جنيه كما هو موضح بالجدول الآتي:



