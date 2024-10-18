شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3650 جنيهاً للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عقب تسجيل ارتفاعات بسوق الصاغة بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3650 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

الطلب المرتفع على الذهب

يتزايد الإقبال حالياً على الذهب كملاذ آمن وتحوط في ظل تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، خاصة مع إظهار استطلاعات الرأي اقتراب ترامب من حسم الانتخابات لصالحة، وهو ما قد يزيد من التوترات التجارية بسبب الحرب التجارية التي تسبب فيها خلال فترة رئاسته الأولى، وهو الأمر الذي يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

بينما انتقل تركيز الأسواق المالية اليوم على البيانات الأمريكية، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بالإضافة إلى طلبات اعانات البطالة الأمريكية، إذا جاءت البيانات أقل من التوقعات فقد تدفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع، حيث تزيد من احتمالات خفض أسعار الأمريكية.

حتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة 92% أن يقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في نوفمبر، واحتمال بنسبة 8% أن يخفض 50 نقطة أساس.

أسعار الفائدة المنخفضة تصب في صالح الذهب حيث تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لأن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، هذا وقد انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، وهو أحد الأسباب التي ساعدت أسعار الذهب على الارتفاع اليوم.

من جهة أخرى ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي أمس ليسجل أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس الماضي مقابل سلة من العملات الرئيسية في طريقه إلى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي