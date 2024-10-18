شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل 75 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن اليوم الجمعة فى مصر، عقب انخفاض الفراخ البيضاء بصورة ملحوظة بالأسواق خلال منتصف تعاملات هذا الأسبوع، ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 75 جنيها ويصل المستهلكين 85 جنيها.

وشهدت بورصة الدواجن تراجعًا فى سعر الكتكوت الابيض حوالى 34 جنيها من مستويات تجاوزت 40 جنيها الأيام الماضية، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 30 جنيها من مستويات 43 جنيها والبلدى انخفض إلى مستويات 13 جنيها خلال هذا الأسبوع.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعا إلى مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها فى الأسبوع الماضى، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 75 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وتراجع البط المسكوفي إلى 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومى 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.