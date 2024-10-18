شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 17-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومستشفى النزهة الدولي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والقاهرة للدواجن، وجهينة للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.4 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.57%، والعرب على 3.96%، واستحوذت المؤسسات على 21.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.57%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 231.3 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 115.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 83.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10779 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 8058 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا النساجون الشرقيون للسجاد، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل عدد 10 آلاف سهم، 1372 سهمًا، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 287 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدد 135 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية للمنتجعات السياحية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 72.5 ألف سهم، 301.1 ألف سهم، 6226 سهمًا، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدد 135 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي.

سيدي كرير

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن تحقيق مبيعات بلغت 10 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 2.94%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.9 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.13%.

راية

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقي عرض شراء ملزم للاستحواذ على حصة تصل إلى 49% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز بنسبة 100% في صفقة استثمارية بإجمالي 40 مليون دولار، منوهة إلى أن راية فودز ساهم بنسبة 5% من الإيرادات السنوية لراية القابضة، ويبلغ رأس مالها 340 مليون جنيه، ويبلغ حقوق ملكيتها 287 مليون جنيه، وسيتم تقديم العرض على مجلس الإدارة للنظر في قبول الصفقة وتعيين مستشار مالي مستقل.