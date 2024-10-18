شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 17-10-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومستشفى النزهة الدولي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والقاهرة للدواجن، وجهينة للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.4 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.57%، والعرب على 3.96%، واستحوذت المؤسسات على 21.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.57%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 231.3 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 115.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 83.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10779 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 8058 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 25.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.79%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.627 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.57%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 7.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.27%.

- النيل للأدوية والصناعية الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 93.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 31.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.52%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 21.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.8%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 12.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.57%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 27 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.