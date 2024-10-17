شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم في ختام التعاملات.وأغلق المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي على ارتفاع 0.8 بالمئة بعد تراجع استمر يومين، كما اتجهت البورصات في معظم الأسواق الرئيسة بما في ذلك فرنسا وإيطاليا إلى الارتفاع.وأنهى المؤشر (داكس) الألماني تداولاته، مرتفعًا عند أعلى مستوى على الإطلاق.بدورها تصدرت أسهم شركات الصناعات الدفاعية المكاسب القطاعية بارتفاع بلغ 2.6 بالمئة، في حين كانت أسهم شركات الخدمات المالية والبنوك والسلع المصنعة من بين الأفضل أداء.