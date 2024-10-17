شكرا لقرائتكم خبر عن «إنماء الروابي» توقع عقد تأجير فندق في مكة المكرمة بقيمة 82.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة إنماء الروابي، اليوم، عقد تأجير فندق روابي زمزم، بمدينة مكة المكرمة، مع شركة الأندلس لصيانة وإدارة وتشغيل الفنادق والقصور السكنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الإيجار السنوي تقدر بـ 13.8 مليون ريال، لمدة 6 سنوات، فيما تبلغ قيمة الصفقة 82.8 مليون ريال.
وأضافت أن تأجير العقار بجميع ما يشمل وفقاَ للأسس والقواعد والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بغرض استخدام العقار والانتفاع به كفندق.
وتتمثل أسباب الصفقة للاستغلال الأمثل للعقار محل الصفقة من خلال زيادة الإيرادات ورفع كفاءة أداء المحفظة العقارية.
وأفادت بأن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها: الانتفاع من العقار بشكل أكبر مما ينعكس إيجاباً بزيادة الإيرادات العقارية للأصل محل الصفقة، حيث تم تأجير العقار بزيادة قدرها (50%) عن العقد السابق، وسوف يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي ينعكس على إيرادات ونتائج الشركة بداية من الربع الرابع من العام 2024م إلى الربع الثاني من العام 2030م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الإيجار السنوي تقدر بـ 13.8 مليون ريال، لمدة 6 سنوات، فيما تبلغ قيمة الصفقة 82.8 مليون ريال.
وأضافت أن تأجير العقار بجميع ما يشمل وفقاَ للأسس والقواعد والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بغرض استخدام العقار والانتفاع به كفندق.
وتتمثل أسباب الصفقة للاستغلال الأمثل للعقار محل الصفقة من خلال زيادة الإيرادات ورفع كفاءة أداء المحفظة العقارية.
وأفادت بأن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها: الانتفاع من العقار بشكل أكبر مما ينعكس إيجاباً بزيادة الإيرادات العقارية للأصل محل الصفقة، حيث تم تأجير العقار بزيادة قدرها (50%) عن العقد السابق، وسوف يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي ينعكس على إيرادات ونتائج الشركة بداية من الربع الرابع من العام 2024م إلى الربع الثاني من العام 2030م.