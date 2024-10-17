شكرا لقرائتكم خبر عن «إنماء الروابي» توقع عقد تأجير فندق في مكة المكرمة بقيمة 82.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.