شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس إدارة «صادرات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) أن مجلس إدارتها أصدر قراره (بالتمرير) بتاريخ 14-04-1446هـ الموافق 17-10-2024م بالموافقة على تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، وافق المجلس على تعيين عامر بن عبدالله الغفيلي عضوًا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 15 / 06 / 2025م.
وأفادت بأن عامر بن عبدالله الغفيلي قد حصل على بكالوريوس تقنية معلومات من جامعة القصيم وماجستير تنفيذي في الإدارة من جامعة الملك سعود، إضافة إلى عدة شهادات في مجال إدارة موارد الشركات والمشاريع والتسويق وتحليل الأعمال والحوكمة.
ويمتلك الغفيلي خبرة مهنية تمتد إلى 14 سنة في عدة مناصب تنفيذية وإدارية وتسويقية وهو عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات.
وأضافت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، وافق المجلس على تعيين عامر بن عبدالله الغفيلي عضوًا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 15 / 06 / 2025م.
وأفادت بأن عامر بن عبدالله الغفيلي قد حصل على بكالوريوس تقنية معلومات من جامعة القصيم وماجستير تنفيذي في الإدارة من جامعة الملك سعود، إضافة إلى عدة شهادات في مجال إدارة موارد الشركات والمشاريع والتسويق وتحليل الأعمال والحوكمة.
ويمتلك الغفيلي خبرة مهنية تمتد إلى 14 سنة في عدة مناصب تنفيذية وإدارية وتسويقية وهو عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات.
وأضافت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.