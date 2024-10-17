شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقد مشروع في جامعة أم القرى بـ46 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عقد مشروع تشغيل عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ46.003 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
ويشمل نطاق عمل المشروع الإدارة المتكاملة للخدمات التقنية المقدمة في الجامعة التابعة لعمادة تقنية المعلومات بما يكفل تنفيذ المخرجات المطلوبة والحفاظ على بنية تقنية المعلومات وجميع الأعمال الالكترونية بعموم ما يشمله النطاق للخدمات التالية:
1. خدمات إدارة وتشغيل التطبيقات الرئيسية والأنظمة المساندة.
2. خدمات إدارة وتشغيل نظم التشغيل.
3. خدمات إدارة وتشغيل أنظمة الشبكات.
4. خدمات إدارة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.
5. خدمات الدعم الفني وإدارة البلاغات للتطبيقات والأنظمة للمستخدمين النهائيين.
6. خدمات إدارة وتشغيل أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7. خدمات الحوكمة وضبط الجودة.
8. خدمات التحول الرقمي والامتثال بعمادة تقنية المعلومات.
وتوقعت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي للأعوام 2024-2025-2026-2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ46.003 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
ويشمل نطاق عمل المشروع الإدارة المتكاملة للخدمات التقنية المقدمة في الجامعة التابعة لعمادة تقنية المعلومات بما يكفل تنفيذ المخرجات المطلوبة والحفاظ على بنية تقنية المعلومات وجميع الأعمال الالكترونية بعموم ما يشمله النطاق للخدمات التالية:
1. خدمات إدارة وتشغيل التطبيقات الرئيسية والأنظمة المساندة.
2. خدمات إدارة وتشغيل نظم التشغيل.
3. خدمات إدارة وتشغيل أنظمة الشبكات.
4. خدمات إدارة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.
5. خدمات الدعم الفني وإدارة البلاغات للتطبيقات والأنظمة للمستخدمين النهائيين.
6. خدمات إدارة وتشغيل أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7. خدمات الحوكمة وضبط الجودة.
8. خدمات التحول الرقمي والامتثال بعمادة تقنية المعلومات.
وتوقعت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي للأعوام 2024-2025-2026-2027.