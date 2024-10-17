شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نوفمبر.. عمومية «أنعام القابضة» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والتصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 44 ، (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 05/05/1446 هـ الموافق 07/11/2024 م.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهى بتاريخ 27 نوفمبر 2028م.ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات.ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والتصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.