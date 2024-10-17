شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نوفمبر.. عمومية «أنعام القابضة» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 44 ، (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 05/05/1446 هـ الموافق 07/11/2024 م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهى بتاريخ 27 نوفمبر 2028م.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والتصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهى بتاريخ 27 نوفمبر 2028م.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والتصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.