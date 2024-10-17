شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة للتأمين»: إعادة جدولة اجتماع الجمعية العامة غير العادية والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: سيكون الموعد الجديد لانعقاد الجمعية بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق 23/05/1446هــ الموافق 25/11/2024م في تمام الساعة 18:30.

وأشارت إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحًا يوم الخميس بتاريخ 19/05/1446هــ الموافق 21/11/2024م، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني إعادة جدولة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك بسبب إجراءات تنظيمية لدى تداول السعودية ومركز إيداع.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: سيكون الموعد الجديد لانعقاد الجمعية بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق 23/05/1446هــ الموافق 25/11/2024م في تمام الساعة 18:30.وأشارت إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحًا يوم الخميس بتاريخ 19/05/1446هــ الموافق 21/11/2024م، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.