شكرا لقرائتكم خبر عن 416 مليونا 643 ألف جنيه حصيلة محاضر سرقات التيار بكهرباء شمال الدلتا خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة لها وهى الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، من استرداد 181 مليون 132 ألف جنيه من محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء خلال العام المالي 2023/2024.

وبلغ إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى 2023/2024 من خلال الضبطية القضائية 212 مليون 701 الف جنيه تم تحصيل 181 مليون 132 الف جنيه منهم، فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 342 مليون 676 الف جنيه تم تحصيل 235 مليون 511 ألف جنيه.

وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 416 مليون 643 ألف جنيه.