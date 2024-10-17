شكرا لقرائتكم خبر عن 19.5 % نسبة الفقد بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل للعام المالى الماضى 2023/2024 لتتختم بذلك فعاليات مناقشة ميزانيات شركات انتاج وتوزيع الكهرباء التابعة لها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المحافظات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بلغت 19.5% ومن المستهدف أن يصل إلى 16.4% بنهاية العام الجاري، كاشفا أن القطاعات التابعة للشركة هى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تعمل على بذل المزيد من الجهد وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي والتوسع في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية.