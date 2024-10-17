شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "القومي للاتصالات" وجامعة بنها لتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

وقّع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والإشراف العلمي وتدريب الطلاب في المجالات التكنولوجية، وحضر مراسم التوقيع عددٌ من المسؤولين والأساتذة من المعهد والجامعة.

ويأتي البروتوكول استكمالًا للتعاون المثمر بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كوادر بشرية متخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة بما يسهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتزويد الشباب بمهارات المستقبل.

وبموجب البروتوكول سيتعاون الجانبان في مجال التدريب العملي الميداني لطلاب الجامعة وخريجيها وأبناء المحافظة من خلال حزمة من البرامج التدريبية التي أُعدت خصيصًا على أيدي مجموعة من المتخصصين بالمجالات المختلفة لتمكين الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما سيتعاون المعهد والجامعة في مجال الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على الرسائل العلمية، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل في مختلف المجالات وغيرها من الأنشطة المشتركة.

ويمثل البروتوكول خطوة مهمة في مسيرة تطوير القدرات الرقمية في دلتا مصر، إذ يجمع التحالف بين المعهد القومي للاتصالات بخبرته التي تمتد أكثر من 40 عامًا كونه بيت خبرة ومركز تميز في مجالات البحث العلمي والاستشارات الفنية وبناء الكوادر الرقمية، وجامعة بنها بتاريخها العريق الذي يمتد أكثر من 100 عامٍ في تطوير التعليم وحرصها على تقديم تعليم على أعلى مستوى.