شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى المنتدى العالمى بشأن البيانات والحوكمة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في "المنتدى العالمي بشأن البيانات والحوكمة الرقمية" المنعقد يومي 19 و20 أكتوبر في مدينة شنجهاي ويومي 21 و22 في مدينة داتشينغ، الصين. وينظم فعاليات الحدث قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابع لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف المنتدى إلى معالجة التحديات والفجوات القائمة في تنفيذ الأطر الوطنية لحوكمة البيانات الرقمية بين البلدان من خلال تعزيز القدرات المؤسسية للبلدان لاستخدام البيانات وإدارتها وحكومتها بطريقة شاملة وموضوعية وقائمة على الأدلة من خلال التعاون الإقليمي والعالمي، فضلًا عن رفع الوعي وتطوير القدرات المؤسسية لوضع أطر وطنية لحوكمة البيانات في البلدان النامية، خاصة في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسية لحوكمة البيانات على المستوى الوطني، هي السياسات والمؤسسات والأفراد/ الشراكات والعمليات. هذا بالإضافة إلى ستة عناصر لحوكمة البيانات، تتمثل في معايير البيانات وتصنيفها، ومشاركة البيانات وتبادلها والتشغيل البيني، بما في ذلك البيانات الحكومية المفتوحة، وأمن البيانات وحمايتها، وخصوصية البيانات والأخلاقيات، والبنية التحتية المحلية للبيانات، بما في ذلك مراكز البيانات والخدمات السحابية ومنصات البيانات، والربط بين حوكمة البيانات والهوية الرقمية.

وتعكس مشاركة وزارة الاتصالات حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي، كما تأتي في إطار التزامها بدعم الجهود العالمية لتطوير الحوكمة الرقمية وتعزيز استخدام البيانات في تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة البيانات وبناء القدرات، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".