«مدن» توقع اتفاقيات وعقودا لوجستية جديدة تعزز سلاسل الإمداد

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الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقيات وعقودًا لوجستية جديدة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مدنها الصناعية.
وتأتي الاتفاقيات ترجمة لإستراتيجية الهيئة بالمواءمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة لدور "مدن" في تطوير والإشراف على عدد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية ، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.
وأبرمت "مدن" والأكاديمية السعودية اللوجستية اتفاقية تعاون تستهدف تصميم برامج تدريبية لصقل قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وتأهيل 300 متدرب لسوق العمل، بما يحقق أفضل ممارسات التميز التشغيلي ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
ووقّعت الهيئة عقد تخصيص أرض لوجستية بمساحة 48 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة لصالح شركة "هالو بارتنر للخدمات اللوجستية"، لإنشاء مرافق لوجستية متكاملة تُمكن سلاسل إمداد القطاعات الغذائية والتجارية والسياحية، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة "أرامكس" لدراسة تطوير مشاريع ومرافق لوجستية في المدن الصناعية.
وتواصل "مدن" منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 36 مدينة صناعية حول المملكة إلى أكثر من 209 ملايين متر مربع.
ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية؛ تماشيًا مع رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية.
وتأتي الاتفاقيات ترجمة لإستراتيجية الهيئة بالمواءمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة لدور "مدن" في تطوير والإشراف على عدد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية ، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.
مذكرة تفاهم رباعيةفي سياق ذلك، وقعت "مدن" ووزارتي الاستثمار، والنقل والخدمات اللوجستية ومجموعة سادل مذكرة تفاهم رباعية؛ لإنشاء مركز لوجستي مُؤتمت بتقنيات متطورة يعزز سلاسل إمداد الصناعات الغذائية في المدن الصناعية بجدة.
وأبرمت "مدن" والأكاديمية السعودية اللوجستية اتفاقية تعاون تستهدف تصميم برامج تدريبية لصقل قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وتأهيل 300 متدرب لسوق العمل، بما يحقق أفضل ممارسات التميز التشغيلي ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
مستودعات طبيةوعززت "مدن" استثماراتها اللوجستية بتخصيص أرض تتجاوز مساحتها 54 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة لصالح شركة "سوالة للتخزين"، إضافة إلى توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، مع شركة "إمداد للتخزين"، وذلك للاستثمار في إنشاء مستودعات (3PL) لتمكين سلاسل إمداد قطاعات تصنيع المنتجات الدوائية والطبية.
ووقّعت الهيئة عقد تخصيص أرض لوجستية بمساحة 48 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة لصالح شركة "هالو بارتنر للخدمات اللوجستية"، لإنشاء مرافق لوجستية متكاملة تُمكن سلاسل إمداد القطاعات الغذائية والتجارية والسياحية، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة "أرامكس" لدراسة تطوير مشاريع ومرافق لوجستية في المدن الصناعية.
ارتفاع المساحات اللوجستيةوأعلنت الهيئة تحقيق ارتفاع في إجمالي المساحات اللوجستية المُخصصة في مدنها الصناعية حول المملكة لتتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات اللوجستية.
وتواصل "مدن" منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 36 مدينة صناعية حول المملكة إلى أكثر من 209 ملايين متر مربع.
ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية؛ تماشيًا مع رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية.