شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» توقع اتفاقيات وعقودا لوجستية جديدة تعزز سلاسل الإمداد والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية