شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 282.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في السعودية، 296.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، في السعودية، 242.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الخميس، في السعودية، 188.50 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس، في السعودية، 10050.75 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، في السعودية، 2262 ريالا.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، في السعودية، 323.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في السعودية، 296.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، في السعودية، إلى 282.75 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، في السعودية، 242.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الخميس، في السعودية، 188.50 ريال.
أسعار الذهب في السعوديةوارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الخميس، في السعودية، إلى 161.50 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس، في السعودية، 10050.75 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، في السعودية، 2262 ريالا.