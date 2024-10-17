شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 282.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، في السعودية، 323.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في السعودية، 296.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، في السعودية، إلى 282.75 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، في السعودية، 242.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الخميس، في السعودية، 188.50 ريال. أسعار الذهب في السعودية وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الخميس، في السعودية، إلى 161.50 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس، في السعودية، 10050.75 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، في السعودية، 2262 ريالا.