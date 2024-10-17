شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد ورئيس هيئة متحف الحضارة.. تعرف على الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدكتور أحمد غنيم، منصب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبي، وذلك بعد 4 سنوات من توليه منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

والدكتور أحمد فاروق غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وهو حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة إرلنجن نورنمبرج بألمانيا ودرجة الماجستير فى اقتصاديات التنمية من معهد العلوم الإجتماعية بهولندا، ومتخصص فى مجالات السياسات التجارية والإندماج التجارى الاقليمى والنظام التجارى متعدد الاطراف ومنظمة التجارة العالمية واقتصاديات الملكية الفكرية.وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا فى مجال الإقتصاد السياسى والسياسة التجارية.

ووتولى الدكتور أحمد غنيم عدة مناصب تنفيذية و ذلك اثناء عمله كمستشار لوزراء التجارة و الصناعة والتخطيط فى الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية او الاتفاقيات الدولية، وفى الفترة من 2014 الى 2018 عمل كمستشار ثقافى لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا و النمسا و ما يتبعهما من 10 دول أخرى. كما كان عضو مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى ممثلا عن بنك الإستثمار القومى فى 2022.

وكان آخر منصب له هو الرئيس التتفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وعضو مجالس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصرى الكبير والمجلس الأعلى للآثار وصندوق دعم السياحة والآثار.

وكان الدكتور أحمد غنيم، كتب عبر صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "بعد أربع سنوات شرفت فيها بتكليفي كرئيس لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية آن الأوان أن أشد الرحال إلى محطة أخرى. لقد استمعت بكل لحظة خدمت فيها مصر من هذا المكان. لقد كونت عائلة جديدة هى عائلتى فى المتحف والتى أكن لها كل الحب والتقدير"

أضاف "أتمنى كل الخير للزميل الذى سيحل مكانى وأن يكون المتحف مشعا دائما ومزدهر.أتمنى أن أستطيع أن أخدم مصر فى موقعى الجديد وأن أكون عند حسن ظن كل من وقف بجانبى. أتمنى أن يبقى المتحف القومى للحضارة المصرية دائما فى العلا. أتمنى كل التوفيق من الله فى محطتى المقبلة وهى الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير".



