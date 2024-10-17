شكرا لقرائتكم خبر عن 20.7 % نسبة الفقد بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى منذ قليل من مناقشة الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي للعام المالى الماضى 2023/2024.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغت 20.7% ومن المستهدف أن يصل إلى 17% بنهاية العام الجاري، كاشفا أن القطاعات التابعة للشركة هى قطاعات مدينة نصر وشبرا مصر والحلمية والمرج ومصر الجديدة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعلى نسبة فقد بنطاقة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء هو قطاع المرج بنسبة 36.14% ويليه قطاع الحلمية بنسبة 25.1 % ويليه قطاع شبرا بنسبة 23.19 %، لافتا إلى أن أقل قطاع فى نسبة الفقد هو قطاع مدينة نصر بنسبة 11.62% ويليه قطاع مصر الجديدة بنسبة 14.7%.