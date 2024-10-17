"الإسكان" تكشف تفاصيل ملف مشاركة مصر للحصول على جائزة مجلس وزراء الإسكان العرب

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القاهرة - سامية سيد - نفيسة هاشم: تم العمل على مدار 6 أشهر لإعداد الملف واختيار المشروع المتوافق مع شروط الحصول على الجائزة

عبدالخالق إبراهيم: تجربة مصر فى تطوير المناطق غير الآمنة رائدة على مستوى العالم حيث حققت جودة الحياة لـ2 مليون مواطن

كشفت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، تفاصيل إعداد ملف مشاركة الدولة المصرية للحصول على جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لأفضل مشروع سكني منفذ لعام 2024، حيث فاز بالجائزة مشروع "روضة السيدة"، والذى كان يسمى "تل العقارب" قبل تطويره.

وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، أنه تم العمل على مدار 6 أشهر لإعداد الملف، وقد حرصت الوزارة على اختيار المشروع المتوافق مع شروط الحصول على الجائزة، وهو الأمر الذى أتى بثماره بالفعل، وحصلت مصر على الجائزة من بين العديد من المشروعات المنافسة، وقد تم إعداد الملف تحت إشراف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وبمشاركة المهندسة جهاد هشام، والسيدة/ هبة الله جمال، منسقى الاتصال بين وزارة الإسكان و الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمهندس مصطفى عبداللطيف، عضو وحدة الدعم الفنى بمكتب الوزير.

وذكرت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق لها أن فازت بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عن مشروعات قرى الظهير الصحراوي بمحافظة أسيوط، ومشروع إسكان المستقبل، وكان آخرها جائزة المهندس المعماري عن مشروع بيت العائلة.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن تجربة "روضة السيدة"، هي أولى مناطق التطوير لكامل المنطقة بنفس الموقع، واعتمدت على نقل السكان لوحدات مؤقتة أثناء فترة التنفيذ مع تحمل الدولة نفقات الإيجار، وبعد انتهاء المشروع أعيد السكان مرة أخرى لمنطقة جديدة متكاملة الخدمات، كما أن التصميم راعى البيئة المكانية والتي تعد جزءاً من منطقة السيدة زينب وامتداداً لمنطقة الفسطاط، ولذا تم اختيار الطابع المعماري الإسلامي الذى يتماشى مع تاريخ وخصوصية المكان.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن تجربة الدولة المصرية فى تطوير المناطق غير الآمنة، تعد تجربة رائدة على مستوى العالم، حيث حققت جودة الحياة لنحو 2 مليون مواطن يقطنون 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء نحو 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق.