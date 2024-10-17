شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تبدأ الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية "شمال القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة وأعضاء مجلس الادارة، لمناقشة كافة تفاصيل ماتم تنفيذه خلال العام المالي الماضي 2023-2024 من استثمارات وإيرادات ومصروفات إضافة إلى ماتم الوصول إليه من تطوير للمحطات والشبكات والفقد الفني والتجاري.

ومن المقرر أن تختتم اليوم الشركة القابضة لكهرباء مصر مناقشة ميزانيات شركات توزيع الكهرباء بعد مناقشة ميزانية العام المالى 2023/2024 لشركات القناة وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد مناقشة ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ورئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة خلال الأسبوع المقبل.