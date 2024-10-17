نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بالمشروعات السكنية بـ"العبور الجديدة"

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القاهرة - سامية سيد - غنيم يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ويوجه باستبعاد المقصرين من الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية سير العمل بالمشروعات السكنية والتنموية الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان، ورافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدو نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد شوقى معاون المشرف على مكتب الوزير، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة.

وتفقد المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستمع لشرح مفصل عن مراحل التنفيذ والتحديات التي تواجه الفرق العاملة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالانتهاء من وحدات الإعلان العاشر خلال 6 أشهر بحد أقصى.

وشدد نائب رئيس الهيئة، على الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التواصل مع فرق العمل والإشراف على جودة التنفيذ بما يضمن تقديم وحدات سكنية بمستوى عالٍ من الجودة، مؤكداً ضرورة التركيز على جودة تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية، وأهمية الاستعانة بكوادر فنية مؤهلة وذات خبرات عالية من الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة، ووجه باستبعاد المقصرين من الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ.

كما تفقد المهندس أمين غنيم، موقف تنفيذ أعمال الرصف وطبقة الفرمة والأسفلت بطريق R3، بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل والرابط بين الطريق الدائري الأوسطى وطريق R6 مروراً بمنطقة القادسية وصولا إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطى وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وانتقل نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لمتابعة موقف أعمال عداية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 800 مم لتغذية المساحات المضافة بالمياه، وكذا تفقد أعمال تنفيذ المرافق والطرق "فرمة" للمجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بمنطقة الأمل (سابقاً)، حيث أشاد بالجهود المبذولة والتي تبلورت في وصول المياه للمرحلة العاجلة للأراضي المضافة بمنطقة الأمل (سابقا) بمدينة العبور الجديدة تمهيدا لتسليم الأراضي لمستحقيها.

وشدد المهندس أمين غنيم، على ضرورة المتابعة الدورية الميدانية لموقف توصيل شبكات المرافق في كامل المجاورات المقرر تسليمها لمستحقيها بالأراضي المضافة للمدينة، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان جاهزية الأراضي تمهيدا لتسليم قطع الأراضي طبقا لبرنامج زمني محدد، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة، ومؤكداً أهمية تكثيف المعدلات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروعات مع الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الأعمال.