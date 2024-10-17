شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف والصناعي بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، بزيارة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بمدينة بدر، يرافقه المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

وتأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وشملت الجولة المرور على مشروع محطة رفع مياه الشرب رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم، حيث تتكون المحطة من 6 طلمبات ستسهم في انتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي على 2 خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

كما تفقد معاون وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة رفع الصرف الصناعي رقم (4أ) وخط الطرد قطر 800مم بطول 4.2 كم، وذلك للتخلص من مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية غرب مدينة بدر، حيث تفقدوا أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة، والتي تتكون من 4 طلمبات (مرحلة أولى)، ومبنى لعنبر الطلمبات، والمصافي، والمولد، وخزان وقود، ومباني للورشة والمخزن ومبنى إداري ومبنى المسجد.

كما تفقد مسئولو الإسكان، محطة رفع مياه الصرف بالمرحلة الثالثة من منطقة المطورين الصناعية الـ(800) فدان وخط طرد قطر 400مم بطول 1050متر، حيث تتكون المحطة من 4 طلمبات لرفع مياه الصرف الصناعي من منطقة المطورين الصناعية إلى مجمع الصرف الصناعي، والتي تحتوى أيضا على مبنى المولدات وخزانات الوقود ومبنى مخزن ومبنى المحولات.

كما تفقد المهندس طارق الرفاعي، ومرافقوه، مشروع تنفيذ مرافق 3180 فدانا (مياه – صرف – طرق "فرمة" – ري) مرحلة أولى لتنفيذ مرافق قطع الأراضي المتميزة وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، حيث وصلت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.



كما تفقد معاون وزير الإسكان، مشروع تنفيذ مرافق عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثالثة، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمرحلة متقدمة.



ووجه معاون وزير الإسكان، بدفع الأعمال بالمشروعات والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بمعدلات الأداء والخطة الزمنية لاستلام المشروعات، وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة لتحقيق أسرع استفادة من المحطات.