شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور أحمد غنيم رئيسًا تنفيذيًا للمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

وكتب الدكتور أحمد غنيم عبر صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "بعد أربع سنوات شرفت فيها بتكليفي كرئيس لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية آن الأوان أن أشد الرحال إلى محطة أخرى. لقد استمعت بكل لحظة خدمت فيها مصر من هذا المكان. لقد كونت عائلة جديدة هى عائلتى فى المتحف والتى أكن لها كل الحب والتقدير"

أضاف "أتمنى كل الخير للزميل الذى سيحل مكانى وأن يكون المتحف مشعا دائما ومزدهر.أتمنى أن أستطيع أن أخدم مصر فى موقعى الجديد وأن أكون عند حسن ظن كل من وقف بجانبى. أتمنى أن يبقى المتحف القومى للحضارة المصرية دائما فى العلا. أتمنى كل التوفيق من الله فى محطتى المقبلة وهى الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير".







