شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر الخميس 17 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3623 جنيها للجرام في التعاملات.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب في مصر بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى في 3 أسابيع الأمر الذي زاد من فرص صعود السعر المحلي على الرغم من غياب عوامل التسعير الأخرى.



سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4141 جنيها.

عيار 21 يسجل 3623 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3105 جنيها.

الجنيه الذهب 28984 جنيها.



سعر أونصة الذهب العالمي يسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع واقترابها من أعلى مستوى تاريخي، وبهذا وجد الذهب المحلي الزخم الإيجابي الكافي لاختراق المستوى 3600 جنيه للجرام وتخطي آخر قمة سعرية سجلها عند 3600 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيها للجرام.