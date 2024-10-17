شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 17-10-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-10-2024، أمام الجنيه المصرى بـ البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.88 جنيه للشراء، و53.00 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.68 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 52.67 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.70 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع.



ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.88 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.68 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.67 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.66 جنيه للشراء.

52.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.70 جنيه للشراء.

52.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.74 جنيه للشراء.

52.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.67 جنيه للشراء.

53.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.67 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع