شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 17-10-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:33 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 17-10-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.31جنيه للشراء. 13.34جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.42جنيه للشراء. 13.34جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.43جنيه للشراء. 13.35جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.41جنيه للشراء. 13.35جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.51جنيه للشراء. 13.34جنيه للبيع.

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