شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 30432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 37697 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13290 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 7729 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10900 نقطة.