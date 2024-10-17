شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الخليجية العامة» تصوت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: فإن المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 05/05/1446هـ الموافق 07/11/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
2. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة و التملك في الشركات).
3. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
4. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).
5. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
6. التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة).
7. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).
8. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.
9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: فإن المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 05/05/1446هـ الموافق 07/11/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
جدول أعمال الجمعية1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بـما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة و التملك في الشركات).
3. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
4. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).
5. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
6. التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة).
7. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).
8. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة.
9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.